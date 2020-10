MONDRAGONE. Bimba della primaria contagiata dal Coronavirus. Il sindaco chiude il plesso Arcobaleno

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A seguito della positività di una alunna della scuola Primaria, comunicata dall’UOPC dell’Asl territorialmente competente, nella giornata di oggi al Sindaco Virgilio Pacifico, e’stata emessa l’Ordinanza Sindacale n.43 del 11 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura nei giorni 12 e 13 ottobre del plesso “Arcobaleno” l Circolo Didattico, per procedere alla sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici interessati. In queste ore e’ in corso la ricostruzione dell’insieme dei rapporti della bambina con altri individui nei

giorni antecedenti l’accertamento del contagio, per provvedere all’isolamento domiciliare degli stessi.

Clicca qui per leggere l’ordinanza del sindaco Pacifico