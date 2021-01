MONDRAGONE. Boom di contagi, famiglia distrutta: moglie e marito muoiono di COVID a pochi giorni di distanza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Boom di nuovi positivi a Mondragone con 40 nuovi casi, ma nessuno ne parla, nemmeno il Consigliere Regionale Zannini che ad inizio pandemia aveva abituato i suoi concittadini a continui aggiornamenti riguardo ai contagi. Numerose sono le famiglie in isolamento fiduciario ed aumentano purtroppo anche i decessi.

In queste ore si è consumato un dramma nel dramma perché il virus ha spezzato la vita ad una donna di 74 anni, E.P., che appena qualche settimana fa aveva perso suo marito per lo stesso identico motivo. Dunque, il virus in questo momento si sta diffondendo con troppa facilità e troppa velocità ed è per questo che non bisogna sottovalutarlo. Le raccomandazioni rimangono sempre le stesse: indossare i DPI che sono dei veri e propri strumenti di protezione e ce ne sono di tantissimi tipi in commercio.