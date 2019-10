MONDRAGONE. Cade dal secondo piano del B&B e muore. Ecco cosa è accaduto prima della tragedia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Con il trascorrere delle ore emergono nuovi dettagli, circa la morte della trentenne Britannica caduta questa notte, dal balcone di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina in piazza Bergamo; si è parlato in un primo momento di un suicido, ma potrebbe trattarsi di una caduta accidentale.

Jordan Lucy, questo il nome della giovane, attorno alle 22.15 di ieri sera era stata vista aggirarsi ubriaca sulla centralissima Viale Margherita e dopo poco infatti è stata soccorsa dai parasanitari del 118, allertati da alcuni passanti che l’avevano notata accasciata al suolo.



Tuttavia non essendo necessario il trasporto in ospedale, la donna era tornata presso il B&B dove alloggiava.Riguardo ai fatti occorsi nella notte, alcuni testimoni ci hanno riferito di un forte tonfo udito alle 00.30, e scambiato inizialmente per uno sparo, tanto da far credere che il corpo riverso a terra, fosse stato raggiunto da un colpo di pistola. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni ragazzi che passavano sul luogo della tragedia per puro caso. Sul posto sono giunte due pattuglie dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e gli operatori del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso della donna.La salma si trova in questo momento presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta, a disposizione delle autorità giudiziarie.