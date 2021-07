MONDRAGONE. Camper rubato sulla Domiziana ad una famiglia del Nord. Il disperato appello per ritrovare la cagnolina Birba che dormiva all’interno

Il gruppo di turisti non andrà via finché non riuscirà a ritrovarla. In fondo all’articolo il numero per contattarli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tra auto vandalizzate e quelle rubate, di certo Mondragone sta dando di sé una pessima immagine agli occhi di quei pochi turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive sul Litorale Domizio. Quattro delinquenti da strapazzo, che continuano ad avere la strada spianata nel compiere le loro azioni criminose a causa dell’assenza dei controlli e di telecamere, ma forse questo è chiedere troppo, visto che quelle poche presenti sul lungomare, non vengono neppure visionate da chi di dovere.

Domenica 11 luglio 2021 alle 12,40, è stato rubato un camper di colore bianco modello Mobilvetta Kea P60 anno 2010 targato EF356RD con dietro ancorato uno scooter di colore rosso, che stazionava in via Domiziana al km 22,600 nel territorio Mondragonese. All’interno vi era una cagnolina di nome Birba che i proprietari continuano a cercare incessantemente anche spostandosi in altre province.

Pur di ritrovarla, queste persone che provengono da una regione del Nord Italia, stanno soggiornando in un Hotel della cittadina rivierasca e non torneranno a casa fino a quando non riusciranno a trovare la pelosetta che necessita di farmaci giornalieri a causa di un problema renale. Attraverso il nostro giornale lanciano un appello a tutti i cittadini del Litorale Domizio ma non solo, affinché possano dare una mano nella ricerche, offrendo tra l’altro, una lauta ricompensa a chi la riporta a casa. La cagnolina è microchippata, ha un collare rosso con un cuoricino con su scritto il proprio nome. Chiunque può fornire notizie utili al suo ritrovamento può contattare il seguente numero di cellulare: 3280552673.