MONDRAGONE. Cane torturato: legato al balcone dai proprietari sotto alla calura

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Cane legato ad un balcone, gli animalisti insorgono. La denuncia arriva da un cittadino Mondragonese che da da diversi giorni sta monitorando le condizioni a cui è sottoposto un cane di media taglia, un simil husky, legato ad un balcone di un appartamento sito ell’ex area Cirio.

Ieri per l’animale è stata davvero una giornata difficile a causa dell’alta temperatura che si è registrata su tutto il litorale. La situazione è stata denunciata sia alla polizia Municipale sia all’OIPA, che il 7 giugno scorso ha inviato sul posto un suo dirigente che però non ha ravveduto gli estremi per effettuare il sequestro del cane.

Intanto il tutto è tenuto ancora sotto controllo da G.E. e da altri cittadini pronti a trovargli una sistemazione adeguata.

Gli esperti dicono che per capire se un cane subisca o meno dei maltrattamenti, bisogna seguire alcune indicazioni. Nel caso specifico è importante vedere se il balcone nel quale è collocato l’animale è abbastanza spazioso, non è molto esposto alla calura estiva o alle intemperie invernali, è provvisto di una cuccia adibita al riposo e a di ciotole per cibo e acqua. Deve trattarsi inoltre di un’area che non deve essere vissuta dal cane 24 ore su 24.

Inoltre quando un cane sta vivendo una situazione inadeguata, abbaia con una certa costanza per attirare l’attenzione e guaisce. Se non vengono rispettate le condizioni appena esposte, allora si può parlare di vero e proprio maltrattamento in quanto il cane viene praticamente lasciato al suo destino sul balcone senza alcuna cura.

In questo caso bisogna avvertire immediatamente le autorità: Polizia Municipale, Polizia di Stato o Carabinieri affinché possano intervenire prontamente.



Secondo le testimonianze raccolte pare che questo cane abbia sia la ciotola dell’acqua e sia quella del cibo ma è esposto perennemente alla calura e alle intemperie mancando di una cuccia in cui proteggersi.Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.