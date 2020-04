MONDRAGONE. Commercianti a rischio chiusura. La proposta di Buonodono: “Immediata riduzione dei tributi”

Tosap e Tari



MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da parte del consigliere di maggioranza Marcello Buonodono e del gruppo “Pronti per Mondragone”.



“Nel corso della riunione di maggioranza del 28 aprile u.s., ho ritenuto doveroso proporre ai colleghi di maggioranza ed in particolar modo al sindaco dott. Virgilio Pacifico, l’immediata riduzione dei tributi locali per tutte le attività commerciali, artigianali, e nello specifico per quelle che operano nel settore della somministrazione in genere, che risultano maggiormente penalizzate dal DPCM dell’11 marzo, che ne ha previsto la sospensione fino al 1° giugno 2020, e cioe’ bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri ed estetisti.Tra le varie proposte c’e stata quella di commisurare l’importo di Tosap e Tari, agli effettivi giorni di apertura delle attività di somministrazione in genere e degli artigiani, ambulanti, autorizzati alla vendita nell’area mercato. Questa necessita’ nasce dal fatto che le attivita’ in questione non hanno prodotto quantitativi di rifiuti della frazione umida ed indifferenziato, per tutto il periodo in cui sono state ferme.Una misura concreta ed equa che va incontro a quei cittadini e a quelle imprese mondragonesi ormai in ginocchio economicamente a causa della pandemia in corso. Sono certo che queste mie proposte avranno un riscontro positivo, da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale”.