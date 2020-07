MONDRAGONE. Concorso di bellezza post-covid. E’ la 19enne Alessia Menale la nuova Miss International Resort

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È partita con 4 mesi di ritardo a causa del Covid-19 la 13esima edizione del concorso di bellezza “Miss blumare Campania 2020” che si concluderà a febbraio con la partenza delle finaliste a bordo di una nave MSC. Il concorso ha aperto i battenti domenica 12 luglio, all’International Resort hotel di Mondragone, e a tal proposito è doveroso precisare che avremmo preferito raccontare l’evento in un’altra maniera, magari dopo una full immersion tra le bellezze nostrane e un po’ di musica, per essere anche più precisi e dettagliati nel dedicare qualche riga alla vincitrice della prima tappa di questo concorso nazionale, ma non eravamo tra gli invitati. Parliamo della 19enne Alessia Menale che ha ricevuto da Marco Siciliani, titolare della struttura, il titolo di Miss International Resort, e non possiamo che farle i nostri migliori auguri per questo primo grande traguardo.

Ospite della serata il cantautore napoletano Antoine, ed i giovani talenti canori arrivati dal format “Napoli that’s ammore”: Taiga, Francesca Chiara, Rita Chiara Basile, Heich e Diego Amoroso.