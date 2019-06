MONDRAGONE. “Dal patto civico al piatto cinico”. Schiappa, Cennami & Co. all’attacco dell’amministrazione e di Giovanni Zannini. Giovedì, l’evento

MONDRAGONE – L’opposizione all’amministrazione di Virgilio Pacifico non ha mai abbassato la cifra della sua vitalità, nonostante la sconfitta elettorale di due anni fa che ha stoppato un potenziale secondo mandato di Giovanni Schiappa.

Ora, la struttura di quella che fu la maggioranza di un tempo, compreso il ribaltonista Achille Cennami che cambiò, ricordiamo, fronte nel 2013, evitando la caduta prematura di Schiappa, stanno stringendo le fila per costruire un’alternativa a quella che loro definiscono un’amministrazione comunale deludente ed incapace, ma soprattutto un’amministrazione comunale che ha nel consigliere regionale Giovanni Zannini, il vero e unico dominus, che decide le cose importanti che ci sono da decidere.

In questa chiave di una ulteriore implementazione dell’attività politica va letta l’iniziativa di giovedì prossimo 27 giugno allorquando alle ore 19.30, nella sala conferenze “Mario Pacifico” del Museo Civico archeologico “Biagio Greco”, alla via Genova, 2, i consiglieri comunali di minoranza, Valerio Bertolino, l’appena citato Achille Cennami, Pasquale Marquez, Alessando Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa incontreranno i cittadini per confrontarsi sui contenuti di un dossier politico che attesterebbero, così è scritto nel manifesto di presentazione, le bugie di questa amministrazione.

“Dal patto civico del sindaco Virgilio Pacifico al piatto cinico servito alla città dal consigliere regionale Giovanni Zannini“: è con un vivace calambour che i consiglieri di opposizione forniscono l’impronta all’evento.