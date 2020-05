MONDRAGONE dice addio ad Angelo Iovino, artista poliedrico. In arrivo oggi, dopo una lunga odissea, la salma dalla Francia

MONDRAGONE – Angelo Iovino, artista nato a Mondragone, è scomparso per una malattia incurabile a Montpellier (Francia), il 27-04-20. Angelo ha prodotto circa 500 opere d’arte di vario stile, tecnica e materiale; attraversando periodi che vanno dai lavori storici iniziali, in acrilico e di grandi dimensioni, all’olio, alla tecnica dei “pallin” (Vesoul 1995, title Dal Microsoma al Macrosoma) all’utilizzo digitale delle proprie opere, oltre che alla partecipazione a vari “street art” come a Casonova, dove ha regalato due opere.

Una vasta e geniale produzione che lo colloca tra i personaggi più poliedrici e iper moderni della nostra Terra di Lavoro.

Torna oggi in Italia, dopo una lunga odissea, la sua salma.