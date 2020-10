MONDRAGONE. Dilaga il contagio da Covid: positivi maestre e bimbi alla scuola primaria “Incaldana”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È trapelata poco fa la notizia di due insegnanti della scuola Primaria del plesso “Incaldana”, Terzo circolo didattico” , e di alcuni bambini risultati positivi al Covid-19. I rischi di eventuali contagi nelle scuole, erano già stati calcolati, purtroppo talvolta accade che i Dirigenti Scolastici, per evitare fughe di notizie, seppur ciò potrebbe essere comprensibile, tendono al silenzio, generando tensione e stress tra i genitori, come qualcuno di loro ci ha riferito.

“Galeotta è stata la chiusura in questi giorni delle scuole, voluta dal Governatore De Luca, che ha consentito. la sanificazione del plesso “Incaldana” in totale anonimato, anche se poi la notizia è comunque arrivata un po’ a tutti. La gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” andrebbe fatta rispettando pienamente le disposizioni emanate dal Governo, evitando in questo modo, eventuali incidenti di percorso che nessuno può davvero permettersi, specie quando vi sono dei minori da tutelare.