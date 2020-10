LA FOTO. Sbaglia la manovra con il SUV e distrugge la fontana di piazza Umberto I

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Incredibile incidente verificatosi questa mattina in Piazza Umberto Primo, a causa di una manovra sbagliata del conducente di un SUV, così come fonti autorevoli ci hanno riferito. A farne le spese è stata la tanto contestatissima fontana inaugurata nel 2016, a termine dei lavori di riqualificazione del centro storico. Nell’impatto sono state divelte alcuni lastre di marmo che incorniciano quello che è stato definito un pezzo monumentale ed ornamentale di cui molti ne potrebbero fare sicuramente a meno. Per fortuna il conducente è rimasto illeso. Per molti questa e’ l’occasione giusta per rimuovere una struttura non più funzionante dopo le lamentele di un “personaggino” amico di amici, al quale dava fastidio il rumore scrosciante dell’acqua e che architettonicamente rattrista ancora di più l’aspetto di un centro storico ormai “fantasma”. Un tempo in questa bellissima piazza, sorgeva una meravigliosa fontana, ora custodita, diciamo così, da un cittadino mondragonese anche se, a dirla tutta, questo pezzo storico andrebbe restituito all’intera comunità che nostalgicamente lo ricorda.