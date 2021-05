MONDRAGONE. Dove eravamo rimasti? Altro che covid, qui si è partiti già con i furti. Donna depredata al lungomare nord

Questa dovrebbe essere l’estate della grande ripresa, ma la città rivierasca non riesce ancora a risolvere problemi atavici che possano invertire la rotta della sua reputazione allo scopo di incrementare i flussi turistici. Sul posto i carabinieri

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono tantissime le segnalazioni giunte in settimana dai proprietari delle vetture in sosta sul lungomare che hanno subito furti.

Auto pesantemente danneggiate e finestrini rotti per asportare dall’abitacolo anche oggetti di poco valore e talvolta il danno economico per portiere e finestrini rotti è superiore al valore di ciò che viene rubato. Un fenomeno che non tende ad arginarsi e che come già denunciato da casertace in diversi articoli, prende forza soprattutto nel periodo estivo.

Se prima venivano prese di mira soprattutto le auto parcheggiate lungo le strisce blu del lungomare sud, adesso i ladri agiscono indisturbati in pieno giorno anche sul lungomare nord, il più frequentato dai cittadini e dai turisti. E proprio due giorni fa una donna non del posto, di ritorno da una passeggiata sulla spiaggia, ha chiesto aiuto ad una pattuglia dei carabinieri di passaggio perché la sua auto aveva subito dei danneggiamenti e diversi oggetti erano stati asportati dalla vettura.

In questa zona sarebbero state montate delle telecamere, pare funzionanti e sono in molti a chiedersi il perché non si agisce e si cerca di prendere con le mani nel sacco, questi balordi. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni quando la stagione estiva riparte a pieno ritmo.