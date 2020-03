MONDRAGONE. Emergenza CORONAVIRUS. Un carrello da riempire, in ogni supermercato, per le famiglie bisognose

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Considerata l’emergenza in atto dovuta alla pandemia Covid-19, la Croce Rossa Italiana Comitato di Caserta-Unità Territoriale di Mondragone, in collaborazione con le Associazioni “Terramia”, “Accendiamo le luci” e “Minerva” ha organizzato una raccolta alimentare “riempi il carrello di solidarietà”, a sostegno delle numerose famiglie che in questo momento difficile hanno bisogno di beni di prima necessità.

In ogni supermercato vi sarà un carrello della Croce Rossa da poter riempire con i prodotti alimentari indicati nella locandina.

Raccogliamo tutti questa richiesta di aiuto e non esitiamo per chi ha bisogno di noi.