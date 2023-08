MONDRAGONE. Fervono i preparativi per la “Fagiolata”

La serata di apertura dei festeggiamenti si terrà questa sera, 19 agosto 2023

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Fervono i preparativi in attesa di una delle feste più tradizionali della cittadina rivierasca. CI riferiamo alla famosa fagiolata, che si terrà il 29 settembre 2023 al termine della processione in onore di San Michele Arcangelo, organizzata con dedizione dal parroco Don Paolo Marotta aiutato dal comitato.

La serata di apertura dei festeggiamenti si terrà questa sera, 19 agosto 2023 a partire dalle ore 16:00 con la scugnatura “d ri Fasul” giunta oramai alla sua nona edizione. L’evento coinvolge esperti nell’arte della battitura e dell’areatura dei fagioli con attrezzi dell’epoca, una tecnica Antica per la conservazione dei fagioli. Alle ore 19:00 si celebrerà la Santa Messa e a partire dalle ore 20:00 nell’area adiacente Palazzo Ducale, si potranno degustare tutti i prodotti tipici locali accompagnati dal famoso vino falerno e a conclusione dell’evento, ci sarà l’esibizione del gruppo musicale I “Malerva”. Seguiranno poi nei prossimi giorni una serie di eventi che termineranno con il convegno sul vino Falerno, organizzato in collaborazione con l’associazione quartiere Sant’Angelo, in programma il giorno 28 settembre. Con l’occasione sarà poi possibile visitare tutte le cantine del Borgo Antico. Non mancate dunque questa sera ad uno dei momenti più attesi di aggregazione e di comunione dove inoltre farete felice il vostro palato.