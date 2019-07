MONDRAGONE. Fiamme sul Monte Petrino. Elicottero dei carabinieri a caccia dei piromani

MONDRAGONE – I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, a seguito degli incendi divampati negli ultimi giorni nel territorio di competenza ed in particolar modo quelli che hanno interessato il Monte Petrino, hanno effettuato un servizio a largo raggio per monitorare l’intera area allo scopo di rilevare, nel più breve tempo possibile, la presenza di ulteriori focolai e sorprendere eventuali piromani. Nella circostanza, il servizio è stato espletato avvalendosi anche della collaborazione del 7° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri. L’osservazione dal velivolo, dotato di telecamere di ultima generazione, ha consentito di esaminare, anche dall’alto, le zone limitrofe ai focolai, agevolando l’individuazione dei punti di origine degli incendi certamente utili agli investigatori per sviluppare delle indagini.

La collaborazione con il personale del 7° Nucleo elicotteri proseguirà per tutta l’estate con anche lo scopo di individuare e far controllare, da personale del personale della territoriale in circuito, tutti quei soggetti presenti o visti allontanarsi nelle immediate vicinanze di un principio d’incendio