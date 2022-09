MONDRAGONE. Giovane accoltellato ad un braccio in zona Lido

All’aggressione hanno assistito diversi testimoni che hanno riconosciuto l’uomo come un violento

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un fatto passato in sordina ma di una gravità estrema, accaduto lo scorso 1 settembre, in viale Marechiaro. Erano le 18.30, quando un tizio sulla 50ina ha fatto irruzione in un locale food, scagliandosi contro uno dei tre ragazzi intenti a preparare panini farciti per i clienti, accusandolo di essere un anarchico solo perché aveva dei tatuaggi ad un braccio. L’ira funesta dell’aggressore ha raggiunto l’apice quando ha estratto dalla tasca un coltello colpendo la vittima al braccio sinistro. Soccorso dai passanti, il ferito è stato trasportato alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove i medici hanno medicato la profonda ferita, con 14 punti di sutura. All’aggressione hanno assistito diversi testimoni che hanno riconosciuto l’uomo come un violento, residente in via Gubbio, noto per aver cercato di ammazzare anni addietro, la sua fidanzata. L’episodio è stato denunciato alla caserma dei carabinieri ma non abbiamo notizie sulla sorte dell’aggressore, che se non ancora identificato, rimane libero di attentare alla vita dei malcapitati di turno.