MONDRAGONE. “Hanno rubato la statua della Madonna”. Un equivoco fa scattare la caccia al vandalo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si era diffusa stamattina la notizia circa il furto della statua della Madonnina posta all’incrocio tra via Domitiana e viale Marechiaro, dove un tempo sorgeva una chiesetta. Questo che è stato ritenuto un atto vandalico aveva non poco infuriato i moltissimi cittadini che da anni sono devoti ad una Statua divenuta uno dei simboli storici della citta’. Per fortuna non è successo nulla di tutto ciò, la statua della Madonnina sarà riposizionata nello stesso luogo, al termine dei lavori di riqualificazione (progetto Bandiera Blu), così come concordato con il sacerdote che attualmente la conserva.