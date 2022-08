MONDRAGONE. IL VIDEO. Ex detenuto chiede di tornare sul cantiere: “Ho pagato e ho collaborato, ora voglio solo lavorare”

MONDRAGONE (MARIA ASSUNTA CAVALLO) – Qualcuno sicuramente non sarà d’accordo, storcerà il naso per questo articolo di giornale, ma ce ne faremo una ragione.

E’ giusto che Vincenzo Palumbo, una persona nota per aver avuto problemi con la giustizia, con cui ha poi collaborato, possa provare oggi un percorso di reinserimento sociale che deve, per ovvie ragioni, partire proprio dall’aspetto lavorativo.

Premesso che ci siamo messi in contatto con diversi canali per ben comprendere l’attuale posizione lavorativa di Vincenzo, alquanto ingarbugliata, rappresentata prima delle elezioni anche al sindaco Virgilio Pacifico, ma non ne abbiamo ricavato un ragno dal buco, al momento dobbiamo per forza attenerci alla sola testimonianza di Palumbo e a quanto scritto in documenti in suo possesso che abbiamo visionato.

Vincenzo ha raccontato al nostro giornale la sua storia. Ha chiesto di essere assunto dall’azienda dei rifiuti, un’opportunità che è stata data ad altre persone con precedenti penali, che sono potuti tornare al lavoro dopo la pena pagata alla giustizia. Al momento Palumbo lavori attraverso dei progetti regionali e quindi non più attraverso la società della raccolta, cioè proprio l’incarico quello che l’uomo richiede e ritiene di dover ricevere, carte alla mano.

A questo punto auspichiamo che l’appello lanciato da Vincenzo attraverso il nostro giornale alle istituzioni, possa essere accolto, al fine di trovare una soluzione.