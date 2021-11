MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Vista l’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore l’intera Campania e viste le avverse condizioni meteo previste anche per domani, il Sindaco Virgilio Pacifico con Ordinanza Sindacale n. 16 del 3 novembre, ha decretato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno 4 novembre 2021. Oggi, tantissimi gli alunni rimasti bloccati a scuola a causa degli allagamenti che hanno investito le strade dell’intera città .