MONDRAGONE. In fuga con armi e droga, bloccati dopo un folle inseguimento

Nell’auto nascondevano due pistole pronte all’uso e quasi 400 dosi di cocaina.

MONDRAGONE Appena i militari dell’Arma hanno intimato l’alt alla Toyota Yaris che stava procedendo verso di loro a velocità sostenuta lungo la Domitiana, il conducente ha accelerato pericolosamente la marcia innescando così un rocambolesco inseguimento protrattosi per alcune centinaia di metri sino alla località Levagnole, agro del comune di Mondragone. È accaduto alle 02.00 di questa notte, durante un servizio di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale. I militari che con non poca fatica sono riusciti a bloccare i fuggitivi li hanno immediatamente identificati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All’interno del mezzo, occultate sotto i sedili anteriori sono state rinvenute due pistole complete di caricatore e pronte all’uso, con relativo munizionamento consistente in 9 cartucce cal 7.65, 36 cartucce cal 9 short. Inoltre, nascoste in un grosso marsupio i militari hanno rinvenuto 373 dosi di cocaina per un peso di circa 250,00 grammi, 890,00 euro in contanti, in banconote di vario taglio e 3 telefoni cellulari.

Le armi, il munizionamento e lo stupefacente rinvenuto sono stati sequestrati dai Carabinieri.

I due fermati, un quarantottenne di Mondragone e un ventiquattrenne di Avellino sono stati arrestati e accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovranno rispondere di possesso e porto illegale di armi da fuoco, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.