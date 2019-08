MONDRAGONE. Inaugurata una nuova “casa dell’acqua” in via Fiumara. Ecco le prossime aperture

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A pochi mesi di distanza dalla inaugurazione in Piazza Falcone della prima “casa dell’acqua”, ieri nuova apertura in via Fiumara, zona area mercato dove è stato installato un secondo distributore.

A soli 5 centesimi al litro si può acquistare acqua controllata e certificata a basso costo, refrigerata “alla spina”, naturale o gassata. Risparmio, qualità e vantaggio per l’ambiente, sono i tre punti cardine di un “sistema” che garantisce risparmio per le famiglie e benefici ambientali, con la diminuzione del consumo di bottiglie di plastica. Il distributore eroga acqua refrigerata con trattamento di micro filtrazione, a “Km zero”: sicura, controllata e purificata dalle sostanze indesiderate quali il sapore spesso sgradevole, i batteri, i residui organici e inorganici che possono infiltrarsi nelle fonti da cui attingono gli acquedotti, permettendo in questo modo ai cittadini di riappropriarsi di un bene prezioso come l’acqua.

Prossime aperture in rione Crocelle, Pescopagano e via Alemanno.