MONDRAGONE. Incendio distrugge pub- ristorante

MONDRAGONE – Pub-ristorante distrutto dalle fiamme. Alle prime luci dell’alba di ieri una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone è intervenuta in viale Antea presso il pub-ristorante St. Just allertati dai residenti della zona per un incendio.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, l’incendio si era già esteso a tutta l’attività commerciale, di circa 400 metri quadrati. Probabilmente le fiamme bruciavano già da diverso tempo.

L’incendio è stato quindi prima circoscritto, per evitare che raggiungesse l’edificio accanto, dove ci sono diversi appartamenti abitati, successivamente è stata effettuata l’operazione di spegnimento e di messa in sicurezza dell’intero locale. Ulteriori accertamenti sono in corso per appurare l’origine dell’incendio.