MONDRAGONE. LE FOTO. Ladri scatenati. Va a cena al ristorante e quando esce trova l’auto “ripulita”

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) Un fenomeno quello del raid alle auto, che si è sicuramente arginato sul lungomare, grazie probabilmente alla presenza delle due società di vigilanza di Mondragone: “Union security” e “Lavoro e giustizia”, che costantemente pattugliano la zona lido, ma che continua a consumarsi però in altri punti della città. Due giorni fa, una vettura in sosta nello spiazzato di un lido situato sulla Domiziana, è stata vandalizzata da ignoti. Vetri anteriori infranti per asportare dell’abitacolo la somma di 300 euro oltre ad importanti documenti di lavoro. Salvatore d’Angelo, un noto imprenditore mondragonese, di ritorno da Scauri, dove risiede la sua attività, dopo aver parcheggiato la sua vettura all’interno dell’area sosta di della struttura balneare in questione, ha deciso di cenare in un ristorante adiacente il lido, di ritorno però, intorno alle 22.00, ha trovato la sua auto vandalizzata. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, per verificare se le telecamere installate nel luogo del furto, abbiano potuto o meno riprendere i ladri mentre agivano indisturbati. Ovviamente se ci fossero delle immagini pensiamo che qualsiasi commerciante, agendo secondo coscienza, non avrebbe timore nel recarsi presso una qualsiasi caserma delle forze di polizia, per consegnare materiale indispensabile per le indagini e per assicurare i malviventi alla giustizia. Un atto dovuto non solo per l’intera comunità ma anche verso se stessi, perché solo denunciando si può arrivare ad una risoluzione del problema.