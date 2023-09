Si è spento all’ospedale di Formia

MONDRAGONE – Un lutto scuote la comunità di Mondragone: si è spento Carlo D’Alterio,64 anni, storico dipendente comunale. Per anni è stato l’autista dell’ex sindaco Ugo Alfredo Conte, per poi svolgere il ruolo di messo comunale. Lascia affranti dal dolore i familiari tutti. I funerali saranno celebrati venerdì 8 settembre alle ore 10 presso la chiesa San Rufino in Mondragone .