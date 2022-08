I vigili urbani hanno verificato l’attività nell’ambito di un Action Day Terra dei Fuochi

MONDRAGONE – Gli agenti della polizia municipale di Mondragone hanno sanzionato un’officina meccanica per aver trasgredito norme di carattere ambientale. I vigili urbani hanno verificato, nell’ambito di un Action Day Terra dei Fuochi, che l’officina non era in regola con lo smaltimento dei rifiuti prodotti per questo motivo hanno comminato al titolare dell’officina sanzioni per oltre 4mila euro.