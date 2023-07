MONDRAGONE. Poliziotto fuori servizio e bagnino di un noto lido salvano famiglia in mare

E’ accaduto lunedì pomeriggio. Poco dopo le 14,00 i due hanno udito…

MONDRAGONE – Un poliziotto di Falciano del Massico e un bagnino di un noto stabilimento balneare di Mondragone sono gli eroi che lunedì hanno scongiurato una disgrazia su una spiaggia del litorale casertano salvando una famiglia in mare.

Si tratta dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Giovanni Francesco De Vincenzo e di Christian Zanni bagnino in servizio al lido Blu Box a Mondragone. Lunedì intorno alle ore 14:30, una famiglia nord africana, composta da padre, madre e due bambine, per raggiungere la secca, restavano bloccati nell’acqua e chiedevano aiuto.

Udite le urla di aiuto i due si precipitavano in acqua, raggiungevano la famiglia e con non poca difficoltà riuscivano a metterli in salvo.