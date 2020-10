MONDRAGONE. Quinto decesso per Covid. L’uomo è spirato nel reparto dell’ospedale di MADDALONI

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Quinto decesso per coronavirus a Mondragone dall’inizio della pandemia. Si tratta di N.N., 59enne, ricoverato da diverso tempo nel reparto Covid dell’ospedale di Maddaloni. I funerali si terranno in forma strettamente privata, nel cimitero Comunale. Stiamo facendo un’enorme fatica a reperire dati ed informazioni riguardo a questo momento in cui la diffusione del coronavirus sta prendendo nuovamente forza, ma è doveroso informare i cittadini per meglio far comprendere quanto questo virus può essere pericoloso, se si continuano a non rispettare le norme anticovid imposte dal Governo e dalla Regione Campania.

Ricordiamoci di indossare anche nei luoghi esterni tutti i dispositivi di sicurezza e di assicurarci che il distanziamento sociale venga rispettato.