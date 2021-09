LE FOTO. MONDRAGONE. Rimandata a casa partorisce in auto

CASTEL VOLTURNO/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Notte movimentata per una neo mamma mondragonese che questa notte ha dato alla luce il suo bambino mentre era in auto con il marito. Una storia finita per fortuna a lieto fine, ma serve riavvolgere il nastro per capire come sono andate realmente le cose. Erano circa le 23.00 di ieri sera, quando a causa delle forti contrazioni la partoriente è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove ha atteso un’ora, assieme all’equipaggio dell’ambulanza, prima di essere visitata, nonostante uno dei suoi soccorritori, aggredito verbalmente secondo quanto riferito da un testimone dal personale del ps, premesse sui colleghi per un soccorso immediato. Un’attesa infinita che si è tramutata con il rientro a casa della donna. Ma non finisce qui, perché giunta a Mondragone, in preda ad ulteriori forti dolori, la puerpera è stata riaccompagnata nuovamente dai familiari, al pronto soccorso della Clinica Castellana, dove non avendo fatto in tempo a mettere piede nel presidio ospedaliero, ha partorito in macchina, circondata dal personale medico. Non serve aggiungere altro, a buon intenditor poche parole, ci rimane solo che porgere alla donna, i nostri migliori auguri.