MONDRAGONE senz’acqua da ieri sera, nessun avviso ai cittadini. L’opposizione: “Gesto irresponsabile dell’amministrazione”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rubinetti a secco da ieri sera alle 22 in tutta Mondragone e paesi limitrofi, ma mentre gli altri Sindaci hanno avvisato per tempo i loro cittadini della problematica in corso, i mondragonesi come da consuetudine, sono improvvisamente rimasti a “bocca asciutta” per non parlare dello scotto che hanno dovuto pagare gli studenti costretti a fare lezione nonostante la sospensione del servizio idrico, con tutte le problematiche annesse e connesse. E mentre scriviamo, l’acqua non è ancora arrivata nelle case dei cittadini, al punto che anche la minoranza consiliare si è fatta sentire attraverso l’emanazione di un comunicato stampa.

“Con un Sindaco approssimativo, con assessori superficiali ed una maggioranza che fa “acqua da tutte le parti”!

“Da almeno tre giorni si era a conoscenza della mancanza di acqua a causa di un intervento alle condotte. Altri sindaci che avevano ricevuto la nota dal consorzio idrico terra di lavoro hanno ordinato per tempo, assessori di altri territori hanno disposto tutto quanto necessario per evitare il disagio a scuola a bambini e ragazzi. In altri comuni, insomma, le famiglie si erano già organizzate per tempo, mentre a Mondragone – grazie a Virgilio Pacifico ed a chi sta dalla sua parte, nessuno escluso – le mamme ed i papà hanno dovuto subire l’ennesimo gesto assurdo ed irresponsabile da parte di chi ci amministra, per di più durante un’emergenza pandemica”.

f.to I consiglieri comunali dell’opposizione di centro destra Valerio Bertolino, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa.