MONDRAGONE. Ucciso sotto casa in pantofole. Ecco le ipotesi del delitto

MONDRAGONE – L’uomo di 29 anni, Ferdinando Longobardi, che e’ stato ucciso a colpi di pistola nella tarda serata di ieri a Mondragone, era da poco uscito di carcere. L’agenzia Ansa riferisce che la prima ipotesi del delitto sia riconducibile ad un regolamento di conti avvenuto per il controllo dello spaccio di droga a Mondragone. L’omicidio e’ avvenuto fuori all’abitazione di Longobardi; questi sarebbe stato probabilmente attirato in una trappola dal killer, che gli ha chiesto di scendere, perché si conoscevano; il 29enne, sceso in pantofole, avrebbe anche cercato prima di fuggire verso il portone di casa, poi di difendersi con un coltello.