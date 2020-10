MONDRAGONE. Ufficio postale chiuso da 7 mesi. Il sindaco Pacifico scrive a Poste Italiane

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono ormai sette mesi che l’ufficio postale di via Oleandri, zona San Nicola, ha chiuso i battenti e a nulla sono valse le proteste dei cittadini per la sua riapertura. In piena emergenza coronavirus, Poste Italiane intraprese la decisione di chiudere gli uffici postali della zona, lasciando aperti solo quelli in via Bergamo. Quando poi successivamente tutti riaprirono i battenti, l’ufficio di via Degli Oleandri rimase definitivamente chiuso.

Una decisione contestatissima soprattutto perché ora la maggior parte dei cittadini si reca alla Posta Centrale, dove i tempi d’attesa sono diventati lunghissimi a causa anche dell’utenza proveniente dai paesi limitrofi, per non parlare degli assembramenti che si creano. Sulla questione è intervenuto il Sindaco Virgilio Pacifico che in una nota del 20 ottobre ultimo scorso, indirizzata al Responsabile Macro Area Sud di Poste Italiane, chiede la riapertura di un servizio indispensabile, da sempre esistito e che mai come ora è ancora più necessario per l’intera comunità mondragonese. Se ciò non fosse, Pacifico promette una lunga battaglia.

