MONDRAGONE. Ufficio postale preso d’assalto da tre rapinatori: clienti e dipendenti terrorizzati

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) In merito alla notizia dello scippo di un’anziana donna avvenuto questa mattina all’esterno dell’ufficio postale di via Bergamo a Mondragone è doveroso fare una rettifica e chiedere scusa ai lettori per delle informazioni errate diffuse da fonti ufficiali e dal web.

Nessuna anziana donna è stata vittima di una rapina ma è successo un qualcosa di ancora più grave che fa comprendere quanto il territorio sia in balia della criminalità. Tre malviventi armati di pistola dopo aver atteso l’arrivo del portavalori hanno dapprima obbligato le persone in coda a portarsi all’interno degli uffici per poi entrare, puntare le armi contro i dipendenti, e impossessarsi di tutto il contante a disposizione. Il fatto è avvenuto in un lasso di tempo che potremmo definire interminabile. Secondo le testimonianze raccolte da chi ha vissuto in prima persona degli attimi di terrore i rapinatori hanno operato in modo indisturbato per circa trenta minuti.

Chi era in fila davanti a un ambulatorio medico racconta di aver notato le porte dell’ingresso dell’ufficio postale completamente aperte, un uomo che faceva da palo e cittadini assembrati all’interno. Una modalità che è apparsa subito strana in quanto proprio in quest’ ufficio ogni giorno, a tutte le ore, si registrano code molto lunghe. É stato poi notato un uomo uscire dall’edificio con in braccio una borsa seguito da altri due uomini e dalla folla che a quel punto si dileguava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territorio locale ed un’ambulanza per soccorrere un’ impiegata colta da un malore.