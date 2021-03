55enne non si vede da giorni, trovato morto in casa. IL NOME

RECALE – E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione di vico Giordano Bruno, Matteo Pieri, 55 anni, persona conosciuta, ben voluta e apprezzata in città. Intorno alle ore 13, un’ambulanza è accorsa nella strada dove Pieri abitava, dopo che da alcuni giorni il suo viso in emergeva in strada dalla mascherina.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto sono entrati nella casa del 55enne, grazie ad un familiare che aveva una copia delle chiavi, trovandolo priva di vita a causa di un malore. E’ l’ipotesi più probabile, ma nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri.