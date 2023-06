Morto in un tragico incidente stradale, fissati i funerali del 34enne Cuono Laudando

CERVINO. Sono stati fissati per domani sera alle 18, presso il cimitero di Cervino, i funerali di Cuono Laudando, il 34enne deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto martedì notte in via Forche Caudine a Maddaloni mentre era in sella al suo scooter. Alle 8 di mattina di domani, invece, si aprirà la camera ardente. L’intera comunità di Cervino è sotto choc per la morte del giovane ed anche un suo zio, ieri, si è sentito male nel corso di un momento di preghiera presso il cimitero cittadino.