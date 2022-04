MOTO. Angelo Mottola di TEANO debutta nel Campionato Italiano Velocità

TEANO (Pietro De Biasio) Nuova importante sfida per Angelo Mottola al CIV 2022 (Campionato Italiano Velocità). La massima competizione nazionale delle due ruote in pista ha aperto la stagione agonistica questo week sul circuito di Misano Adriatico. Il giovanissimo pilota di Teano (classe 2009) è in sella alla seconda Brevo 250 PreMoto3 della squadra SM Poscorse. Angelo ha debuttato oggi in questa sua prima stagione completa avendo già preso parte nella categoria all’ultimo round del CIV 2021 svoltosi sul tracciato di Vallelunga dove ha conquistato un’onorevolissima dodicesima posizione. Il Team Manager Giuseppe Oliveri: “Siamo contenti di avere Angelo con noi perché nonostante sia un pilota di giovanissima età ha già dimostrato ottime doti e confidiamo possa arrivare presto nelle posizioni che contano”. Il giovanissimo pilota Pre Moto3 del Team lombardo veneto: “Mi fa molto piacere debuttare a tempo pieno nel CIV con SM Poscorse. La prima uscita sulla loro Brevo è andata bene ed è stata formativa; sono contento di iniziare il campionato a Misano”.