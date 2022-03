MOTOSEGA “IMPAZZITA” trancia l’intestino a un 27enne

ROCCAMONFINA – Un grave incidente, provocato da una fatalità o dall’uso improvvido di uno strumento di lavoro prezioso, ma, allo stesso tempo, molto pericoloso: non sono ancora chiare, infatti, le cause per le quali L.U., 27 anni, di Roccamonfina, ha visto squarciarsi il suo addome da una motosega, evidentemente sfuggita al suo controllo.

La scena presentatasi davanti agli occhi dei primi soccorritori è stata, dunque, raccapricciante. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove versa in condizioni molto serie è dov’è stato operato d’urgenza.