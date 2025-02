CASERTA. MOVIDA VIOLENTA in via Sant’Agostino. In gruppo pestano un uomo e scappano 23 Febbraio 2025 - 11:51

Per la vittima si è reso necessario il trasporto in ospedale NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 CASERTA – Movida violenta in via Sant’Agostino a Caserta. Un uomo è rimasto vittima del pestaggio di quattro ragazzi, colpito ripetutamente con calci e pugni alla testa. L’intervento dei passanti ha scongiurato il peggio visto che i quattro si sono subito allontanati facendo perdere le proprie tracce nonostante qualcuno abbia cercato di rincorrerli e fermarli. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e una pattuglia della polizia. Per la vittima si è reso necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta mentre gli agenti hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli autori del pestaggio.