MOVIDA VIOLENTA lungo la Nazionale Appia. Una sigaretta negata e spunta fuori un taglierino

Diversi gli episodi registrati nelle ultime settimane

SAN PRISCO – Rissa, domenica sera, lungo la Nazionale Appia nei pressi del centro commerciale della zona. Intorno alla mezzanotte si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per l’ennesimo episodio di ferimento del fine settimana.

In questa zona ormai episodi di violenza sembrano registrarsi sempre più spesso. Qualche settimana fa un adolescente si aggirava nella zona chiedendo sigarette ai coetanei e ad un loro “no” estraeva un taglierino senza esitazione così come anche diversi ragazzini nei pressi del vicino fast-food, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool, se le sono suonate di santa ragione, tra di loro, sembrerebbe senza alcun motivo tirando addirittura testate contro la saracinesca di un vicino negozio gestito da cinesi.