Mozzarella di bufala di un noto caseificio casertano a rischio meningite. Il Canada l’ha tolta dal commercio

CELLOLE – Le notizie non sono ancora precisissime ma sufficienti per segnalare che “Sportello Dei Diritti”, associazione nazionale dei consumatori ha fornito l’informazione del ritiro dal mercato del Quebec e dell’Ontario della mozzarella prodotta dal caseificio Cilento di Cellole, commercializzata in Canada dalla ditta AM Berchicci, con sede a Montreal. . L’agenzia sanitaria del paese della foglia d’acero ha fatto scattare un’allerta sanitaria per la presenza del batterio Listeria monocytogenes, che può dare pericolosi disturbi gastrointestinali e può sfociare, per i soggetti a rischio, in malattie sistemiche ben più gravi come la meningite. Il motivo del ritiro è una contaminazione da Listeria monocytogenes, responsabile della patologia detta listeriosi, scrivono sul sito dello Sportello dei Diritti. Tale malattia è particolarmente pericolosa per le persone immunodepresse, malati di cancro, diabete, Aids, persone anziane, neonati e donne in gravidanza. La listeriosi può assumere sostanzialmente due forme: quella diarroica, più tipica delle intossicazioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione; quella invasiva o sistemica, che attraverso i tessuti intestinali e il flusso sanguigno si diffonde sviluppando forme più acute di sepsi, encefaliti e meningiti. Nel secondo caso, quello più grave, tra l’ingestione del cibo a rischio e la manifestazione dei sintomi possono passare anche periodi di tempo lunghi, talvolta fino a tre mesi. Ecco perché l’allarme è comparso immediatamente. Non si sa ancora se effettivamente il lotto sia stato venduto anche in Italia, questo la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) non lo riporta.

Nelle prossime ore proveremo ad individuare meglio l’identità di questo caseificio, naturalmente restiamo a disposizione di ogni persona che volesse esprimere la propria posizione sulla vicenda.