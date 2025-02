«Mtb Campania Championship» 2025: il 16 marzo si parte alle pendici del Vesuvio.

La «XC del Vesuvio» dell’Asd «Team I Love Mtb Torre del Greco» apre il circuito 2025 promosso dal Csi di Sessa Aurunca in collaborazione con le Asd affiliate.

CAMPANIA (Pietro De Biasio) – Il «Mtb Campania Championship» 2025 sta per scattare, con un calendario ricco di gare e tracciati tecnici pronti a mettere alla prova i migliori specialisti delle «ruote grasse». Il circuito, promosso dal Centro Sportivo Italiano – Sezione Territoriale di Sessa Aurunca, si conferma un punto di riferimento per il movimento off-road regionale, grazie alla collaborazione con numerose Asd affiliate e alla varietà di prove che spaziano tra «Cross Country», «Medio Fondo» e «Gran Fondo».

Il sipario si alzerà il 16 marzo con una gara di spessore: la «XC del Vesuvio», organizzata dall’Asd «Team I Love Mtb Torre del Greco», un appuntamento che, giunto alla terza edizione, rappresenta una delle prove più attese del calendario. Un percorso breve ma altamente tecnico caratterizzerà la prima tappa del circuito: 4 km a giro, con 150 metri di dislivello positivo da affrontare per cinque tornate. I biker si troveranno immersi in un contesto unico, con tratti di sterrato battuto alternati a sezioni più tecniche su fondi vulcanici, dove la gestione della trazione e della stabilità sarà determinante.

La gara sarà aperta agli atleti amatoriali tesserati con «CSI», «FCI» o altri enti della consulta, sia nelle categorie maschili che femminili. Verranno premiati i primi tre assoluti tra uomini e donne, oltre ai migliori di ogni categoria. Un ulteriore incentivo è rappresentato dai pacchi gara per i primi 150 iscritti paganti, oltre a una serie di premi tecnici messi in palio dagli sponsor. L’edizione targata 2025 presenta alcune novità rispetto agli anni precedenti, con un tracciato rivisto per rendere la gara ancora più selettiva: nuovi single track, un nuovo punto di partenza e arrivo, e un’ottimizzazione generale del percorso per esaltare il livello tecnico della competizione.

L’«XC del Vesuvio» sarà solo la prima delle otto tappe che comporranno il circuito, distribuite tra marzo e settembre, valide per i Campionati Regionali e Nazionali CSI 2025. Ogni prova avrà caratteristiche uniche, con tracciati differenti che metteranno alla prova le doti di resistenza, guida e strategia degli atleti. Dopo il debutto sul Vesuvio, il «circus» del «Mtb Campania Championship farà tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi della Campania:

30 marzo «XC Santa Maria del Castello» – Vico Equense (Asd «Monte Comune Bike»).

27 aprile «XC del Massico» – Piedimonte di Sessa Aurunca (Asd «Piedimonte Bike Running»).

11 maggio «Mediofondo del Castello» – Mignano Montelungo (Asd «Estasi Mtb).

1 giugno «XC Sidicino» – Teano (Asd «Il Triciclo Sidicino») – Prova Regionale CSI.

15 giugno «Medio Fondo Mountain Bears» – Cascano di Sessa Aurunca (Asd «Return to Life»).

6 luglio «Gran Fondo dell’Alto Casertano» – Vairano Patenora (Asd «Croccanti Racing Team») – Assegnazione Titolo Nazionale CSI.

7 settembre «Medio Fondo delle Toraglie» – San Carlo di Sessa Aurunca (Asd «Toraglie Bike») – Prova Regionale CSI con assegnazione maglia categoria MF.

Con otto tappe in programma e una varietà di percorsi in grado di esaltare ogni specialità della mountain bike, il «Mtb Campania Championship» 2025 si preannuncia altamente competitivo. A determinare il successo finale sarà la capacità degli atleti di adattarsi alle diverse condizioni, alternando gare esplosive come le «XC», più tecniche e brevi, alle prove di resistenza delle «Medio Fondo» e «Gran Fondo». Attesi al via molti dei migliori specialisti campani e non solo, con la possibilità di vedere emergere nuovi talenti pronti a sfidare i veterani della disciplina. Il campionato sarà anche un’occasione per affinare la preparazione in vista di eventi nazionali e internazionali. Il countdown è iniziato: chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro del «Mtb Campania Championship» 2025?