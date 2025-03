Muore 14enne prima di iniziare l’allenamento alla scuola calcio. Si cercano sostanze con l’autopsia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Il pubblico ministero Fulco della Procura di Napoli, ha fissato per il 1° aprile l’autopsia sul corpo della vittima, un passo fondamentale per chiarire le circostanze della tragica morte di Diego De Vivo, il ragazzo di 14 anni deceduto prima di entrare in campo per un allenamento con la scuola calcio Cantera Napoli. Lo slittamento della data è stato imposto dopo che l’avvocato Paolo Caterino, difensore della famiglia De Vivo, ha richiesto di effettuare tutti gli accertamenti di rito prima di procedere.

L’autopsia si svolgerà per fare piena luce sui fatti, come richiesto dalle parti coinvolte.

Il PM ha disposto anche un esame tossicologico per accertare eventuali tracce di sostanze che possano aver avuto un ruolo nell’incidente. Per l’autopsia, il consulente nominato dal PM è il dottor Luigi Ricciardi, mentre per l’esame tossicologico è stata incaricata la dottoressa Petrella.

L’avvocato Caterino, in rappresentanza della famiglia della vittima, ha scelto come consulenti di parte i dottori Mariano e Francesco Buniello, entrambi di Aversa, per affiancare le indagini e garantire la massima trasparenza nelle procedure.