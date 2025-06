MUORE 16ENNE in scooter. CACCIA APERTA al pirata della strada che lo ha travolto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

L’uomo che ha investito Luigi Petrella, una volta rintracciato, rischia accuse gravissime

MONDRAGONE – I carabinieri proseguono le indagini per identificare il conducente dell’auto pirata che ha travolto e ucciso Luigi Daniele Petrella, il ragazzo di 16 anni morto nella notte tra venerdì e sabato dopo un terribile incidente avvenuto in via Padule, a Mondragone. Il giovane, in sella al suo ciclomotore, è stato investito con violenza e sbalzato contro un palo dell’illuminazione. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso, dileguandosi immediatamente.

I militari dell’Arma stanno cercando di capire se in zona stadio, area dove è avvenuto il drammatico incidente, sia attiva almeno una telecamera di videosorveglianza, raccogliendo ogni possibile elemento utile per risalire all’identità del responsabile. Decisive potrebbero essere anche possibili testimonianze di automobilisti di passaggio.

La posizione del conducente, una volta identificato, sarà gravissima: l’ipotesi di reato è quella prevista dall’articolo 589-ter del Codice Penale, che disciplina l’omicidio stradale con fuga del conducente. In caso di incidente mortale, come in questo caso, chi non si ferma a soccorrere la vittima rischia una pena da cinque a dodici anni di reclusione. La norma, introdotta per contrastare il fenomeno delle “auto pirata”, aggrava notevolmente la posizione di chi si dà alla fuga dopo aver causato un sinistro mortale.

La comunità è ancora profondamente scossa per la morte di Luigi, descritto da amici e familiari come un ragazzo pieno di vita e con tanti sogni. Luigi lascia il padre Daniele, la mamma Rita, il fratello Kevin e la sorellina Dana.