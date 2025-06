UCCISO 16ENNE in scooter investito da un’auto: uomo in fuga

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Una tragedia ha colpito nella serata di ieri Mondragone, in zona Via Padule, dove un giovane di 16 anni è deceduto a seguito di un grave incidente stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 22:30 in prossimità del campo sportivo, in circostanze ancora al centro delle indagini da parte delle forze dell’ordine.

La vittima, Luigi Daniele Petrella, era alla guida di uno scooter quando è stato coinvolto in uno scontro con un’autovettura. Il conducente di quest’ultima, stando alle testimonianze raccolte sul posto, si sarebbe dato alla fuga senza fermarsi per prestare soccorso.

Alcuni automobilisti hanno segnalato immediatamente l’accaduto, permettendo l’intervento del personale sanitario e dei carabinieri della stazione locale. Il ragazzo è stato trasferito in condizioni critiche presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è deceduto nel corso della notte. La salma è stata trasportata all’ospedale di Caserta, dove sarà sottoposta a esame autoptico nelle prossime ore. Le indagini proseguono per identificare il veicolo coinvolto e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.