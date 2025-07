MUORE 23ENNE. La serata a BAIA DOMIZIA finisce con un tragico incidente tra due auto

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – È deceduto questa mattina presso l’ospedale Cardarelli di Napoli Vitaly Stanislav, 23 anni, coinvolto nel grave incidente verificatosi nella notte tra sabato e domenica lungo viale degli Eucalipti, a Baia Domizia. Il giovane, originario di San Marco Evangelista e di origini ucraine, versava in condizioni critiche a seguito del ricovero. La notizia ha gettato nello strazio la comunità.

San Marco Evangelista, infatti, è in lutto anche per un’altra recente perdita: due giorni fa è deceduto ichele Carozza, 46 anni, operaio specializzato deceduto nel terribile schianto che c’è stato questo pomeriggio su viale Carlo III all’altezza del supermercato Casa Mia.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 2:30 e ha coinvolto due autovetture a bordo delle quali viaggiavano cinque ragazzi tra i 18 e i 22 anni. Uno dei giovani, studente universitario di 20 anni, era stato trasferito in elisoccorso al Cardarelli con un grave trauma cranico e politraumi. Gli altri feriti sono stati smistati tra gli ospedali di Sessa Aurunca, Caserta e Pineta Grande di Castel Volturno.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra i due mezzi è avvenuto in un tratto già noto per precedenti incidenti gravi. Dopo lo scontro, uno dei veicoli si sarebbe accartocciato sul lato destro della carreggiata. Alcuni occupanti sono riusciti a uscire autonomamente, mentre per estrarre l’ultimo ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con le cesoie idrauliche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Le cause del violento impatto restano ancora da accertare. Il tratto di strada teatro dello scontro era stato interessato, in passato, da misure di sicurezza come l’installazione di dossi rallentatori, rimossi secondo i residenti negli ultimi mesi.