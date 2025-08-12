Muore 35enne casertano: malore sotto la doccia

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un grave lutto ha colpito la comunità di San Cipriano d’Aversa. Un uomo di 35 anni, F. B., è deceduto nella notte tra l’11 e il 12 agosto all’interno della propria abitazione, situata in via Caterino.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava sotto la doccia quando sarebbe stato colto da un malore improvviso, rivelatosi purtroppo fatale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, presumibilmente causato da un arresto cardiaco.