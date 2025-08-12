Muore 35enne casertano: malore sotto la doccia

12 Agosto 2025 - 08:49

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un grave lutto ha colpito la comunità di San Cipriano d’Aversa. Un uomo di 35 anni, F. B., è deceduto nella notte tra l’11 e il 12 agosto all’interno della propria abitazione, situata in via Caterino.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava sotto la doccia quando sarebbe stato colto da un malore improvviso, rivelatosi purtroppo fatale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, presumibilmente causato da un arresto cardiaco.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino