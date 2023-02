Muore a 12 anni dopo una terribile malattia, oggi l’addio alla piccola Elide

CASTEL MORRONE – Si sono tenuti oggi, domenica, i funerali di Elide Di Lorenzo, la bimba di 12 anni morta per le conseguenze di una terribile malattia che l’ha colpita.

In tanti si sono recati presso la chiesa dell’Annunziata, in piazza Bronzetti, dove alle ore 11.30 è iniziata la messa in ricordo della piccola figlia di Maria e Adriano.

La comunità di Castel Morrone si è riunita tutta attorno alla famiglia, composta anche da un fratellino più piccolo.

Ricordiamo che il comune ha proclamato il Lutto Cittadino per oggi, domenica, giorno dei funerali.