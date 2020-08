Muore d’infarto a 52 anni nel supermercato, l’ultimo saluto ad Anna

FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) – Tanto dolore e lacrime ai funerali di Anna Vargas, la 52enne madre morta per un arresto cardiocircolatorio mentre faceva la spesa. Si stanno per celebrare i funerali, presso la Chiesa S.S. Maria dell’Arco a Frignano.

La donna lascia il marito, Nicola Mangiacapra e la figlia, oltre ai tanti parenti ed amici. La scomparsa di Anna è un dolore molto forte per la comunità che è sotto shock per l’accaduto. Anna si trovava presso il supermercato Conad, di Frignano a fare la spesa, quando improvvisamente ha avvertito dei dolori fortissimi al petto, tanto da accasciarsi in terra. Immediatamente clienti e dipendenti del supermercato si sono attivati per soccorrere la donna e richiedere l’arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo per la 52enne non vi è stato nulla da fare.