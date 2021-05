Muore dopo un volo dal terzo piano. Oggi i funerali del 35enne Mario Lucaioli

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Oggi i funerali di Mario Lucaioli, 35 anni precipitato dal terzo piano dell’abitazione. Si stanno celebrando proprio in questi minuti, i funerali del giovane Mario, sposato con Rosanna Grieco da pochi mesi, che 4 giorni fa, di sera, il suo corpo è stato trovato esanime e sanguinante a terra, dopo essere precipitato dal terzo piano della sua casa in via Risorgimento a Sant’Arpino.

Sconosciute le ragioni del gesto, se volontario o fatalità. Pare che quella sera il 35enne fosse a cena a casa di alcuni amici nello stesso stabile dove viveva Mario, quando ad un certo punto si è allontanato per affacciarsi al balcone. Poco dopo la tragedia. I funerali si svolgeranno nella Parrocchia di Sant’Elpidio a Sant’Arpino. Sotto shock l’intera comunità.