Muore durante il ricovero al Cardarelli. Dolore e lacrime per l’ultimo saluto a Gabriella mamma di 53 anni

ALIFE (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e lacrime per l’ultimo saluto a Gabriella Parnof. Si sono tenuti oggi alle 16 i funerali della 53enne deceduta prematuramente all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata. La donna lascia il marito Giuseppe Sconcia e i due figli, Flaviano e Serena, oltre i tanti amici e parenti. La salma è giunta dal nosocomio napoletano dove si è spenta direttamente in chiesa. Il rito funebre si è svolto in forma privata. Tanti i messaggi di addio per la donna andata via troppo presto.