Muore imprenditore casertano: vittima di un incidente stradale

PARETE – È morto dopo quattordici giorni di lotta Luciano Zitiello, 60 anni, imprenditore originario di Parete. Ricoverato in condizioni disperate dall’inizio di giugno, l’uomo non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze di un violento incidente avvenuto il 9 giugno ai margini del territorio comunale, nei pressi della cooperativa agricola Sole.

L’episodio, che ha avuto luogo lungo via della Repubblica, ha visto coinvolto soltanto il suo veicolo, un Suv. Per cause ancora oggetto di indagine, il mezzo si è capovolto, concludendo la corsa contro un’inferriata. Le immagini del sinistro avevano da subito lasciato intuire la gravità della situazione: la carrozzeria schiacciata, l’abitacolo deformato, i soccorritori impegnati in una corsa contro il tempo.

Zitiello era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici avevano tentato il tutto per tutto per salvargli la vita. Ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Il suo cuore si è fermato dopo due settimane di cure intensive, tra la speranza e la consapevolezza di una prognosi riservata fin dal primo momento.